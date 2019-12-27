Зурбишвили выразила соболезнования семьям погибших в Алматы

Президент Грузии Саломе Зурбишвили выразила соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы в городе Алматы, которая произошла сегодня утром.

"Случившаяся в Казахстане авиакатастрофа действительно трагедия. Мы оплакиваем гибель людей и выражаем соболезнования семьям погибших. В это трудное время Грузия поддерживает казахский народ", - написала она в Twitter.

Напомним, авиакатастрофа произошла в 07:22 по местному времени. Самолет авиакомпании Bek Air рейса Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. В результате трагедии погибли 12 человек.