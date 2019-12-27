Глава Минэнерго России дал прогноз по нефтедобыче в 2020 году

В наступающем 2020 году Россия может добыть 555-565 млн т нефти, - сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"555-565 млн т нефти", - сказал он, добавив, что точная цифра будет зависеть от планов компаний, передает ТАСС.

Также к 2035 году Россия может производить 100-120 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год. "100-120 млн т до 2035 года", - уточнил Новак.

Уже в текущем 2019 году Россия увеличила производство СПГ на 49,2% - до 40 млрд кубометров, - уточнил министр.