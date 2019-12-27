Советницу Атамбаева обвинили во взятии заложников

Советницу бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаеву обвинили в захвате заложников. Об этом сообщил ее адвокат Замир Жоошев.

По его словам, Жолдубаевой инкриминируется захват заложников и организация массовых беспорядков во время событий в Кой-Таше. Адвокат добавил, что аналогичные обвинения предъявлены еще одному стороннику Атамбаева - экс-депутату Мээрбеку Мискенбаеву.

Жоошев добавил, что суд в ближайшее время определит для Жолдубаевой и Мискенбаева меру пресечения, передает РИА Новости.

Напомним, спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Операция по задержанию переросла в перестрелку, при этом в плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. Позднее Атамбаев сдался. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.