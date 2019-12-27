Domino's Pizza осталась без финдиректора

В результате несчастного случая накануне погиб финансовый директор сети пиццерий Domino's Pizza Group Дэвид Бауэрнфайнд, сообщили сегодня в компании.

"Мы глубоко потрясены и опечалены этими трагическими новостями. От лица нашего совета директоров, коллег и франшиз мы выражаем искренние соболезнования супруге Дэвида Николетт и его дочери Орнелле, а также его родственникам и друзьям", - сказал главный исполнительный директор Domino's Дэвид Уайлд, передает "Интерфакс".

Известно, что Бауэрнфайнд отдыхал вместе с семьей, детали инцидента в сообщении не уточняются.