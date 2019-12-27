Аксенов: на украинскую воду рассчитывать не стоит

Губернатор Крыма Сергей Аксенов призвал не рассчитывать на возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины .

При этом он отметил, что на сегодняшний день наполнение крымских водохранилищ составляет 40%.

"Ситуация аналогичная прошлым годам. Никаких критических моментов нет. Основные притоки у нас декабрь-январь. Это традиционно по наблюдениям в течение 150 лет", - цитирует РИА Новости слова Аксенова.