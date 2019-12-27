Глава пятигорской компании по вывозу ТКО получил срок за мошенничество

Гендиректору компании-подрядчика по вывозу бытовых отходов в Пятигорске сегодня зачитали приговор по делу о хищении денег из бюджета, - сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ в СКФО.

В феврале 2013 года гендиректор организовал изготовление заявки на получение субсидии на возмещение затрат по работам, связанным с ликвидацией стихийных свалок в Пятигорске. В заявке указывалось о выполненных в декабре 2012 года работах по вывозу твердых бытовых отходов объемом более 15 тыс кубометров, - передает "Интерфакс-Юг".

Подрядчику были перечислены 11,5 млн рублей за фактически не выполненные работы, - сказано в пресс-релизе.

Подсудимый признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество): суд приговорил его к трем годам колонии общего режима, с него будет взыскан ущерб в 11,5 млн рублей.