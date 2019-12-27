Премьера спектакля "Приключения Аладдина" состоится завтра в Баку

Завтра, 28 декабря, в Баку, на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, пройдет премьера спектакля "Приключения Аладдина, принцессы Жасмин и Джинна-духа лампы".

Спектакль поставлен по мотивам сказки "Волшебная лампа Аладдина". Постановка, в которой участвуют любимые сказочные гери, отличается красочными декорациями и костюмами, а также увлекательным сюжетом. Она послужит замечательным новогодним подарком юным зрителям.

Руководитель спектакля - народный артист Азербайджана, главный режиссер театра Александр Шаровский, режиссер-хореограф - Рауля Турккан, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов.

Спектакли пройдут 28 декабря в 12.00, 30 и 31 декабря, а также 2, 3, 4 января в 12.00 и 15.00.