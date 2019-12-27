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Елена Батурина объявлена в розыск

Елена Батурина объявлена в розыск

В Элисте мировой суд возбудил уголовное дело о клевете против президента компании Inteco Management Елены Батуриной, сообщил адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Савочкин.

Судопроизводство было начало после заявления Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.

По его словам, Батурина в рамках судебного разбирательства с братом в Австрии заявила, что против Манжеева в России возбуждено уголовное дело о получении доступа к ее средствам через подделку документов. Он подчеркнул, что это утверждение не соответствует действительности и обратился в мировой суд в Калмыкии.

Мировая судья Оксана Севостьянова объявила Елену Батурину в розыск, на предпринимательницу наложено обязательство о явке, передает РИА Новости.

 

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