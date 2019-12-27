Крымские порты заработают, несмотря на санкции

Увеличение в 2020 году товарооборота с Сирией и развитие морского сообщения с Дальним Востоком позволят загрузить находящиеся под западными санкциями порты Крыма, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Действует санкционной режим против крымских портов и заходящих судов, поэтому прямой работы нет. На прошлой неделе мы встречались с рядом крупных игроков рынка. На торгах продана феодосийская нефтебаза и есть желание у крупных предпринимателей развивать этот кластер", - сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму", передает РИА Новости.

Уже ведутся переговоры по взятию в аренду мощностей портов Феодосии и Керчи, есть понимание и готовность в частном порядке обеспечить грузооборот крупными российскими компаниями, - подчеркнул Аксенов.

В первом квартале 2020 года планируется увеличить товарооборот с Сирией, а также наладить морское сообщение с Дальним Востоком, что позволит загрузить порты конкретной работой, - добавил Аксенов.