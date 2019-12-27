Гахария: Грузия не свернет программу всеобщего здравоохранения

Глава правительства Грузии Георгий Гахария заявил, что развитие программы здравоохранения является одним из ключевых приоритетов властей.

"Успех всеобщего здравоохранения настолько важен, что мы должны предпринять все для сохранения программы. Это успех не правительства и не ваш (руководителей клиник - ред.), а каждого гражданина и этой страны", - заявил Гахария на встрече с представителями медицинской сферы.

Гахария в очередной раз подтвердил готовность правительства предпринять существенны шаги для устойчивости программы всеобщего здравоохранения и отметил важность сотрудничества с представителями медицинской сферы.

"Сейчас нашей общей задачей является сохранить все это, чтобы в конечном итоге наши граждане остались победителями. По количеству коек мы опережаем многие европейские страны, что попросту означает, что в отрасль были вложены либо неэффективные, либо излишние финансовые ресурсы", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что правительство готово к тому, чтобы принять объективную критику и ответить на субъективную, передает "Спутник-Грузия".