Катар отменил визы для россиян

Россия и Катар подписали соглашение об отмене виз, - сообщили сегодня в катарской дипмиссии.

"Сегодня в здании министерства иностранных дел Российской Федерации состоялось подписание соглашения между правительством государства Катар и правительством РФ о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Документ подписали генеральный секретарь МИД Катара Ахмед Аль-Хаммади и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Теперь граждане каждой из стран смогут посещать другое государство без каких-либо формальностей при условии действия их заграничных паспортов на срок не менее шести месяцев, - говорится в сообщении.