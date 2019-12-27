В Грузии ожидается снег, туман и метель

В Грузии синоптики прогнозируют ухудшение погоды в предновогодние дни, сообщает Национальное агентство окружающей среды.

Почти весь декабрь на территории всей Грузии сохранялась теплая погода без осадков. Температура воздуха в западной части страны на прошлой неделе повысилась до 23 градусов тепла.

По информации агентства, с сегодняшнего вечера до утра субботы в низине ожидается дождь, в прибрежных районах возможно усиление ветра.

Шторм на Черном море будет достигать 3-4 баллов.

В субботу и воскресенье ночью в высокогорье ожидаются сильный снег, туман и метель.

При этом температура воздуха на выходных в низине Восточной Грузии составит плюс 8-13 градусов, а в западной части страны - 11-16 градусов тепла. Ветер на территории Грузии будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, передает Спутник-Грузия.