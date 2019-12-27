Египет снова попросил о полном восстановлении авиаперевозок

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сегодня позвонил президенту России Владимиру Путину, подняв в беседе вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, - сообщили в пресс-службе Кремля.

"Затронуты некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупнейшего совместного проекта – строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и вопросы восстановления полноформатного авиасообщения", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Телефонный разговор состоялся по инициативе египетской стороны, добавили в пресс-службе.