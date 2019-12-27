Иракский лайнер вылетел в Минск из донского аэропорта Платов

Пассажирский лайнер IraqiAirways, сегодня утром внепланово севший в Ростове-на-Дону, вылетел к месту назначения в столицу Белоруссии, - сообщил представитель аэропорта.

"Борт иракских авиалиний вылетел из "Платова" дальше по маршруту в Минск в 17:02 мск без замены самолета", - сказал собеседник, уточнив, что улетели все 200 пассажиров, которые были на нем.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в 11:15 мск самолет компании IraqiAirways, следовавший из Багдада в Минск, внепланово приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону из-за отказа автопилота. Никто из 200 пассажиров не пострадал.