Автомобиль Сталина угнали в Москве

В Москве сотрудники правоохранительных органов расследуют похищение раритетного автомобиля ЗИС, предположительно, принадлежавший советскому лидеру Иосифу Сталину. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.

По предварительной информации, неизвестные ночью украли лимузин Сталина, примерная цена которого составляет 2,5 миллиона евро.

"Сегодня в 12.40 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из ГСК на Новосходненском шоссе вскрыт гаражный бокс, откуда был похищен раритетный автомобиль ЗИС", - сообщили в МВД.

По словам источника, на месте преступления работает оперативно-следственная группа, принимаются меры к поиску и задержанию злоумышленников.

"Принадлежность похищенного раритетного автомобиля и его стоимость станут известны после того, как правоохранительные органы получат документы владельца", - приводит РИА Новости сообщение МВД.