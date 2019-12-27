Эрдоган оценил первый турецкий электромобиль

Сегодня на северо-западе Турции в городе Гебзе (провинция Бурса) прошла презентация первого турецкого электрокроссовера, в которой принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сегодня для нашей страны исторический день. Наша мечта превращается в реальность. Долгие десятилетия мы не выпускали собственный автомобиль. Более 100 турецких инженеров работали над проектом, используя отечественные технологии. В районе города Гемлик провинции Бурса будет создан новый завод", - заявил Эрдоган на церемонии, трансляцию которой вел телеканал NTV, передает РИА Новости.

Перед началом церемонии Эрдоган сел за руль первого турецкого автомобиля Devrim 1961 года выпуска, а по ее окончании – за руль первого турецкого электрокара.

Президент пообещал, что к 2022 году по всей Турции будет готова инфраструктура станций для подзарядки аккумуляторов электрокаров.

Распоряжение Эрдогана о запуске в серийное производство первого турецкого электромобиля опубликовано в официальном вестнике турецкого правительства Resmi Gazete. Инвестиции в проект составят $22 млрд, процесс вложения займет 13 лет. Инициативная группа "Турецкие автомобили" (TOGG) планирует производить 175 тыс автомобилей пяти моделей в год.