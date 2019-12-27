"Современник" меняет программу из-за кончины Галины Волчек

Театр "Современник" внес изменения в текущий репертуар в связи с кончиной народной артистки СССР и художественного руководителя театра Галины Волчек, сообщили в пресс-службе театра.

В пресс-службе пояснили, что все заявленные ране спектакли состоятся 27,28 и 29 декабря. "Это "Три товарища", "Пигмалион" и "Три сестры", - отметил представитель театра, добавив, что эти спектакли в разные годы поставила Волчек.

"В эти дни мы будем играть спектакли в честь Галины Борисовны Волчек", - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы театра.

В "Современнике" добавили, что из-за трагедии будет отменен спектакль "С наступающим".