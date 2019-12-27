На Тверском бульваре вспыхнули "Огни Москвы"

Сегодня вечером на Тверском бульваре столицы открылась фотовыставка "Огни Москвы", которая посвящена новогоднему оформлению столицы, - сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В преддверии Нового года и Рождества совершается волшебное преображение города. Всего в этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили более 4 тыс световых и объемно-декоративных конструкций и более 300 искусственных новогодних елей во всех административных округах города", - цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, передает РИА Новости.

Фотографии, которые показывают все самые яркие элементы праздничного оформления города, можно увидеть в течение месяца в "Галерее под открытым небом" на центральной аллее Тверского бульвара. Выставка продлится до 24 января 2020 года.