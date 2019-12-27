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Послу Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы вручили благодарственное письмо МИД России

В Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского прошла встреча Чрезвычайных и Полномочных послов зарубежных стран, аккредитованных в Москве. В ходе встречи заместитель директора Департамента государственного протокола МИД России Георгий Кузнецов вручил Благодарственное письмо Дуайену дипломатического корпуса, послу Азербайджана в Москве Поладу Бюльбюль оглы. 

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Вестник Кавказа

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