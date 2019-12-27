Путин принял доктрину продовольственной безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности РФ.

Новая редакция документа была рассмотрена сегодня на заседании Совета безопасности Российской Федерации. По словам заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева, для предупреждения возможных внутренних и внешних рисков новая доктрина, в первую очередь, предусматривает полную самообеспеченность России основными видами сельхозпродукции и повышение экономической доступности качественной пищевой продукции для всего населения страны.

Он подчеркнул, что рацион питания каждого человека, вне зависимости от его социального уровня и достатка, должен быть полноценным, здоровым и доступным. "Кроме того, в соответствии с новым документом, необходимо сформировать государственный резерв сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, будь то непогода или неурожай", - цитирует Гордеева РИА Новости.