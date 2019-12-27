Школьнику оторвало руку самодельной петардой в Екатеринбурге

Подросток получил тяжелые травмы, занимаясь изготовлением петарды у себя дома, в Екатеринбурге. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Свердловской области.

По предварительным данным, вечером 25 декабря юноша попытался самостоятельно сделать петарду в домашних условиях, в результате он получил травму руки и ожоги.

"Семья, в которой воспитывается молодой человек, благополучная, в связи с чем на учетах в органах системы профилактики не состояла, сам подросток учится на хорошие оценки", - уточнили в ведомстве.

Идет доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Источник "Интерфакса" уточнил, что мальчику оторвало руку, сейчас он находится в реанимации.