"Эйр Астана" вводит дополнительные рейсы между Нур-Султаном и Алматы после авиакатастрофы

После крушения самолета авиакомпании Bek Air казахстанская авиакомпания "Эйр Астана" открыла дополнительные рейсы между Нур-Султаном и Алматы.

В пресс-службе международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" сообщили, что они вводятся 28 декабря, уточнив, что время вылета из Нур-Султана - 05:00 (02:00 мск), время вылета из Алматы - 07:10 (04:10 мск). "Родственники пострадавших пассажиров при крушении самолета авиакомпании Bek Air будут перевезены бесплатно", - цитирует пресс-службу ТАСС.

Сегодня утром потерпел крушение самолет Fokker-100, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан. Погибли 12 человек.