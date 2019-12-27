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"Эйр Астана" вводит дополнительные рейсы между Нур-Султаном и Алматы после авиакатастрофы

&quot;Эйр Астана&quot; вводит дополнительные рейсы между Нур-Султаном и Алматы после авиакатастрофы

После крушения самолета авиакомпании Bek Air казахстанская авиакомпания "Эйр Астана" открыла дополнительные рейсы между Нур-Султаном и Алматы.

В пресс-службе международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" сообщили, что они вводятся 28 декабря, уточнив, что время вылета из Нур-Султана - 05:00 (02:00 мск), время вылета из Алматы - 07:10 (04:10 мск). "Родственники пострадавших пассажиров при крушении самолета авиакомпании Bek Air будут перевезены бесплатно", - цитирует пресс-службу ТАСС.

Сегодня утром потерпел крушение самолет Fokker-100, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан. Погибли 12 человек.

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Вестник Кавказа

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