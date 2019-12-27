Диетолог рассказала, какие сладости стоит выбрать для новогоднего стола

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала в преддверии нового года, какие кондитерские изделия стоит выбрать для праздничного стола и как часто можно есть сладости.

По ее словам, для новогоднего стола следует выбирать блюда с наименьшей энергетической ценностью и потреблять как можно меньше сахара. Диетолог подчеркнула, что имеет ввиду фрукты и какие-то десерты на основе фруктов с небольшим количеством сахара.

Кроме того, она отметила, что кондитерские изделия являются праздничной едой, а есть сладости стоит не чаще, чем раз в неделю, передает РИА Новости.