Панды начали рисовать в Московском зоопарке

Большие панды Жуи и Диндин, живущие в Московском зоопарке, учатся рисованию. Сообщение об этом опубликовано на сайте мэра Москвы.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что панды отличаются большой активностью, поэтому им необходима значительная физическая и интеллектуальная нагрузка. Кроме того, директор указала на то, что панды получают много игрушек и предметов для изучения.

"Теперь в программу их занятий также входит рисование. Правда, пока что художественный стиль наших панд напоминает абстракционизм с элементами авангардизма", - поведала она, отметив, что животных сначала научили держать кисть, как правой, так и левой лапами.

Уточняется, что занятия ведутся с применением нетоксичных красок и экологически чистых холстов.