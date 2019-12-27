Патрушев вручил Кадырову Почетный знак Совбеза России

Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

По словам политика, в рамках встречи Патрушев вручил ему Почетный знак Совбеза РФ.

В целом Кадыров охарактеризовал беседу как "предметную, полезную и очень приятную", добавив, что на ней были рассмотрены главные итоги 2019 года.

"Николай Платонович в самые трудные для Чечни и чеченского народа времена оказывал нам помощь в решении острых проблем. И сегодня он хорошо владеет ситуацией в социально-экономическом развитии Чечни. Николай Платонович высоко оценил состояние дел в Чечне, дал важные советы и наставления", - подчеркнул глава Чечни.

Он выразил благодарность Патрушеву за "постоянную поддержку".