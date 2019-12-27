Осиновые бани делают для моряков на подлодках "Борей-А"

Военные моряки, входящие в состав экипажей подлодок проекта 955А "Борей-А", смогут париться в бане прямо на борту. Об этом рассказал начальник мебельного цеха оборонной верфи "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Виталий Буковский.

"Баня для "Борея", рассчитанная на трех-четырех человек, сделана из осины. Если бы она была из хвойных пород, то разрушилась бы быстро, а осина выдерживает большие нагрузки", - цитирует его ТАСС.

Сейчас в боевой состав ВМФ РФ входят три подлодки стратегического назначения проекта 955. Головной корабль проекта 955А под названием "Князь Владимир" уже прошел государственные испытания, и в скором времени его передадут ВМФ. На сегодняшний день на "Севмаше" в разных стадиях строительства находятся еще четыре корабля данного проекта.