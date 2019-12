Источники беспредела: десять зимних фестивалей Европы

По всей Европе праздники и шествия c духами и демонами, танцами и напитками иногда становятся источником беспредела в зимние месяцы, пишет британская The Guardian в материале 10 traditional winter festivals in Europe.

Чехия. День Святого Микулаша, 5 декабря

В День Святого Микулаша дьявол ловит непослушных детей, сажает в мешок и отправляет в ад. Фестиваль - праздник святителя Николая, покровителя детей, воплощением которого в большинстве стран стал Дед Мороз. Но только не в Чехии. Ежишек (младенец Иисус) приносит подарки на Рождество, а святитель Микулаш - 5 декабря. В 16:00 на Староместской площади в Праге начинается действо. Любопытное сочетание Рождества и Хэллоуина - это событие, которым заправляет Микулаш, высокий белобородый старец, сопровождаемый ангелом и дьяволом. Детей спрашивают, хорошо ли они себя вели в текущем году, и после прочтения стихотворения или исполнения песни, получают сладости. Если ребенок непослушный, дьявол может пригрозить ему мешком, из которого торчат игрушечные ноги. Насладиться зимним весельем на пражской площади можно попивая грог или глинтвейн.

Где остановиться: Отель Melantrich расположен недалеко от Староместской площади. Стоимость двухместных номеров от € 88.

Испания. Яично-мучная битва, Иби, Аликанте, 28 декабря

200-летний фестиваль проходит в День святых простаков, испанский эквивалент Дня дурака, и представляет собой своеобразный вызов авторитету властей, хотя его точная история происхождения была забыта. Рано утром группа женатых мужчин, обсыпанных мукой, устраивает фиктивный переворот и начинает навязывать абсурдные новые законы жителям города, требуя выплаты штрафов за непослушание. Горожане сопротивляются, и начинается битва, оружием в которой служат мука и яйца. Затем объявляется перерыв на обед. Штрафы и революционный налог, собранные с местных предприятий, жертвуются городскому дому престарелых, и фестиваль заканчивается танцами.

Где остановиться: Займите место в первом ряду, остановившись в Casa Rosalia в центре города. Двухместный номер, который можно забронировать на booking.com, стоит от € 78.

Норвегия. Кжиппен, 31 декабря

Кжиппен - необычный карнавал во Флоро, самом западном городе Норвегии. Он проходит каждый Новый год и начинается точно в полночь. Местные жители идут на любые ухищрения, чтобы выделиться во время шествия по мощеным улицам с традиционными деревянными домами. Участники выражают сатирическое отношение к текущим делам своими костюмами, уличными представлениями и афишами. Оказаться целью насмешек считается честью. Музыкальные группы и сотни зрителей накаляют атмосферу. В конце карнавала все платформы и плакаты сжигаются недалеко от бензозаправочной станции. Традиция восходит к обычаю 1800-х годов, когда ремесленники в костюмах устраивали беспредел (или kjipp) на улицах в знак протеста против низкой заработной платы. Кжиппен отмечается с 1900 года.

Где остановиться: Отель Kinn Hotell Florø (двухместное размещение B&B от 70 фунтов) находится в тихом районе, в километре от центра.

Германия. Раунахт, Бавария, 5 января

Южные немцы привыкли к ярким рождественским персонажам, например, ужасающему демону с козлиными рогами, Крампусу, который появляется на баварских улицах на Крампуснахт (5 декабря). Но кое-где, особенно в деревне Вальдкирхен, Крампус - мелкая сошка по сравнению с языческими демонами, которые появляются на Раунахт. Местные жители надевают меховые накидки, рога и пугающие маски, устраивают шествие на мощеных улицах деревни, стонут, кричат и несут пылающие факелы. Они олицетворяют души, которые заключили договор с дьяволом и пытаются искупить свои грехи. Местные жители и туристы шествуют за ними в центр города, где ритуально сжигается соломенное чучело, олицетворяющее зло.

Где остановиться: Отель Herzstück Waldkirchen (двухместное размещение от € 164) предлагает современные номера и щедрые завтраки.

Нидерланды. Праздник рога, различные даты

Дуть в рог посреди зимы - декабрьская традиция на востоке и севере Нидерландов. Деревянный рог похож на альпийский с низким меланхоличным звучанием. По мнению ряда историков, язычники с помощью рога отпугивали злых духов в темные зимние месяцы, хотя инструмент также использовался в качестве средства связи между фермерами и для предупреждения контрабандистов о приближении полиции. В рог дуют во многих деревнях в середине зимы между первым воскресением Адвента и Богоявлением (6 января). Каждый год юноши, одетые как фермеры в синие наряды и традиционные башмаки дуют в рог в сельской местности, а туристам предлагают глинтвейн или горячий шоколад. 15 декабря в Оуд-Авереесте, деревне в провинции Оверэйссел проходит шествие с рогами. Оно начинается в 10:30 в центре De Wheem.

Где остановиться: Отель De Zilveren Maan (двухместный номер от €105) представляет собой фермерский дом (”постель и завтрак”) в деревне Балкбрюг, недалеко от Оуд-Аверееста.

Праздник двенадцатой ночи, Лондон

5 января в лондонском Бэнксайде проходит одно из крупнейших празднований Двенадцатой ночи, когда люди прощаются с Рождеством и празднуют Новый год. Хотя само мероприятие относительно новое - в 2020 году ему исполняется 25 лет - оно объединяет древние обычаи середины зимы. Человек-остролист (зимнее воплощение Зеленого человека) прибывает через Мост тысячелетия в сопровождении музыкантов и мимов, которые исполняют пьесу о Св. Георгии. Раздаются пироги, и пара, которой попадется кусочек с горохом и бобами, нарекается королевской четой. Процессия продолжается через Боро-Маркет в Джордж-Инн, паб XVII века, где у дерева желаний люди поют, танцуют, рассказывают истории, пьют глинтвейн и сидр.

Где остановиться: Отель CitizenM Bankside (двухместный номер от 119 фунтов) расположен в районе, где проходит фестиваль.

Шотландия. Сжигание бочки, 11 января

В темные зимние вечера настроение в Шотландии поднимают огненные фестивали: от факельных шествий и фейерверков на Хогманай до празднества викингов Хелли Аа в Шетланде. Еще одно, менее известное, событие - Сжигание бочки в Бергхеде, маленьком городе в округе Мори. Празднование уходит корнями в языческие ритуалы и продолжает набирать популярность, несмотря на закон от 1714 года, который объявил его ”суеверной, идолопоклоннической, греховной и отвратительной языческой практикой”. Фестиваль проходит 11 января, в канун Нового года по старому юлианскому календарю, поэтому жители празднуют Хогманай дважды. Пылающую бочку с бревнами проносят по всему городу до холма Дури, где она горит на протяжении нескольких часов. Зрители собирают тлеющие щепки, чтобы зажечь от них первый огонь (старого) нового года, или отправляют любимым на удачу. Затем, по другой великой британской традиции, все идут в паб…

Где остановиться: В отеле (”постель и завтрак”) Moraybank (двухместный номер от 85 фунтов стерлингов) в близлежащем Элгине. Отель был построен в 1845 году и сохранил множество исторических элементов.

Италия. Саппадский фестиваль, январь-февраль

Сонная альпийская деревня Саппада внезапно пробуждается каждую зиму с началом карнавала, который проходит в три воскресенья подряд перед Великим постом. Главный персонаж фестиваля - Роллат, нечто среднее между человеком и медведем. Жители деревни надевают шкуры с капюшоном, полосатые брюки и деревянные маски. Они также носят с собой тяжелые колокольчики. История возникновения персонажа неизвестна. Изначально он отпугивал детей от карнавала, исторически считающегося праздником для взрослых. В наши дни главная функция Роллатов - руководить празднествами, в которых участвуют местные жители, одетые как крестьяне, нищие и аристократы и оживляющие социальную историю деревни.

Где остановиться: Отель Posta (двухместный номер от € 74) предлагает традиционные альпийское размещение (”постель и завтрак”) в центре Саппада.

Швейцария. Чаггатту, 2-25 февраля

Вечерняя прогулка в швейцарской долине Лётшенталь в феврале может подарить невероятный опыт. После праздника Сретения Господня и перед масленицей в четырех высокогорных деревнях альпийского региона в кантоне Вале бродят кошмарные создания, известные как Чаггатту. Облаченные в звериные шкуры существа в устрашающих деревянных масках и с коровьими колокольчиками на поясе могут и шапку украсть, и толкнуть, и напугать детей. Но все это исключительно забавы ради. Фестиваль проходит с середины XIX века, но, вероятно, традиция уходит корнями в более ранний период. Чаггатту завершается шествием из Блаттена в Ферден вечером 20 февраля, а через два дня в Вилере проходит карнавал.

Где остановиться: стоимость двухместного номера в отеле Bietschhorn составит 86 фунтов стерлингов, хотя в феврале свободных мест может и не быть. Альтернатива - Hotel de Londres в Бриге, предлагающий номер на двоих за 130 фунтов.

Словения. Курентованье, Птуй, 15-25 февраля

Звуки хлыстов, рассекающих холодный февральский воздух, слышны задолго до того, как появляются погонщики в костюмах XIX века. На них белые рубашки, жилеты с вышивкой, кожаные штаны и шляпы, украшенные яркими цветами. Кнутами ни прогоняют зиму и расчищают путь для доброжелательного демона, который наводит ужас на злых зимних духов. За погонщиками следуют жители деревни, поддерживающие ритуалы старейшего в Словении праздника Курентованье. В нем древние славянские весенние обряды, адаптированные к христианству, увязаны с Масленицей и Великим постом.

Ритуал выглядит первобытным и жутким. Одежда курента - костюм из длинношерстной овчины, шапка, украшенная бычьими рогами, и деревянная маска со щетинистыми усами и высунутым кожаным языком. Во время танца куренты сотрясают булавами с ежиными иголками, а на поясе у них позвякивают колокольчики. Шествие чудовищ переходит в праздник под открытым небом: домашний шнапс и глинтвейн льются рекой, а столы ломятся от гигантских пирожков с абрикосовым вареньем.

Где остановиться: Muzikafe - хостел, в котором проводятся концерты, музыкальные представления и мастер-классы; двухместный номер стоит 47 евро.