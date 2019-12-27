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Малообеспеченные семьи получили праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева

Малообеспеченные семьи получили праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева
Малообеспеченные семьи получили праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева
Малообеспеченные семьи получили праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева
Малообеспеченные семьи получили праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева
Малообеспеченные семьи получили праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева
Малообеспеченные семьи получили праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева
Малообеспеченные семьи получили праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева
Малообеспеченные семьи получили праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева
Малообеспеченные семьи получили праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева
Малообеспеченные семьи получили праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева
Малообеспеченные семьи получили праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева
Малообеспеченные семьи получили праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева
Малообеспеченные семьи получили праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева
Малообеспеченные семьи получили праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева
Малообеспеченные семьи получили праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева

По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира, который отмечается 31 декабря, и Новым годом семьям, получающим адресную государственную социальную помощь, раздали праздничные подарки.

Как говорится в сообщении фонда, с 21 декабря его сотрудники и волонтеры общественного объединения "Региональное развитие" передали малообеспеченным семьям праздничные подарки.

Наборы различных продуктов питания были вручены семьям, получающим адресную государственную социальную помощь в Баку и регионах Азербайджана.

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Вестник Кавказа

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