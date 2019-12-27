Малообеспеченные семьи получили праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева
По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира, который отмечается 31 декабря, и Новым годом семьям, получающим адресную государственную социальную помощь, раздали праздничные подарки.
Как говорится в сообщении фонда, с 21 декабря его сотрудники и волонтеры общественного объединения "Региональное развитие" передали малообеспеченным семьям праздничные подарки.
Наборы различных продуктов питания были вручены семьям, получающим адресную государственную социальную помощь в Баку и регионах Азербайджана.
Вестник Кавказа
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