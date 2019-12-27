Глава Еврокомиссии прокомментировала санкции против "Северного потока-2"

Проект газопровода "Северный поток-2" имеет в том числе "политическое измерение", однако Еврокомиссия отвергает санкции против европейских компаний, участвующих в проектах в соответствии с законодательством ЕС. Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия "посредством имеющихся у нее в наличии средств" защищает "интересы восточных стран-членов ЕС", отметила она. При этом "Еврокомиссия решительно отвергает санкции против европейских компаний, которые участвуют в проектах в соответствии с правовыми нормами", указала фон дер Ляйен.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал одобренный Конгрессом законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". 21 декабря швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб для "Северного потока-2", объявила о приостановке работ.