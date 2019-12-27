Банковский кризис в России продолжается - Сбербанк

Банковский кризис в России еще не завершился, об этом говорится в обзоре Сбербанка по итогам уходящего года в банковском секторе.

"Проблемы небольших банков никуда не делись, более того, в новых реалиях многим из них станет работать еще сложнее", - цитирует его ТАСС.

В обзоре отмечается, что дефолтность банков в нынешнем году оказалась в полтора раза выше, чем в 2013 году, и втрое выше, чем в 2011 и в 2012 годах.

При этом за год всего у 6% банков были отозваны лицензии, либо они были санированы с участием ЦБ РФ, что является минимальным показателем за пять лет: в 2014-2018 годах доля кредитных организаций, имеющих проблемы, оставалась на уровне примерно 10%, и это "порой подрывало доверие клиентов к отрасли в целом".