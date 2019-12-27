Алиев стал чемпионом России по фигурному катанию

Дмитрий Алиев выиграл чемпионат России по фигурному катанию.

Спортсмен занял первое место на турнире в Красноярске, набрав за короткую и произвольную программу в сумме 260,98 балла.

Серебряную медаль завоевал Артур Даниелян с результатом 253,42 балла. "Бронзу" взял Александр Самарин (252,74 балла).

Напомним, в марте уходящего года сборная России по итогам чемпионата мира в японской Сайтаме потеряла третью квоту в мужском одиночном катании. На следующее мировое первенство от РФ в Монреаль поедут только два фигуриста-одиночника.