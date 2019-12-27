Бабушка из Калмыкии получила реальный срок за перевод денег внучке в ИГИЛ

Южный окружной военный суд сегодня вынес приговор пенсионерке из Калмыкии, перечислившей крупную сумму денег внучке-участнице запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, рассказала пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Как было установлено в судебном заседании, 24 января пенсионерка 1953 года рождения, будучи в Сальске Ростовской области, перевела почти 300 тыс рублей на расчетный счет, указанный ее внучкой, участвующей в деятельности ИГИЛ в Сирии.

Уголовное дело велось по статье "Содействие террористической деятельности", дело против девушки выделили в отдельное производство.

"В соответствии с приговором суда Андреева признана виновной, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - цитирует Катькало РИА Новости.

Приговор пока в законную силу не вступил.