Военные из России и США подрались в Сирии

Американские и российские военнослужащие устроили драку в Сирии.

Об этом информирует "Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR) со ссылкой на источники, поясняя, что потасовка началась из-за того, что обе стороны присутствовали в одном и том же районе.

Сообщается, что несколько солдат США в сопровождении переводчика собирались получить информацию от местных жителей в городе Тель-Тамер, однако те, встретили их враждебно, обвинив в предательстве. Кроме того, они совершили поездку по районам, где находятся арабы и курды. Это совпало с присутствием российских солдат в том же районе. Возникшие противоречия закончились рукопашным боем, передает "Газета.ru".