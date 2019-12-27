На мэра Тбилиси пожаловались в прокуратуру из-за дорогой елки и скамеек

Члены Тбилисского сакребуло (горсовет) от фракции "Единое национальное движение" зарегистрировали в Генпрокуратуре Грузии две жалобы на мэра грузинской столицы Каху Каладзе. Заявления касаются новогодних расходов мэрии и тендерной документации по приобретению скамеек для района Ваке.

Депутат сакребуло от ЕНД Леван Хабеишвили считает, что внешний вид новогодней елки, установленной на площади Первой республики, не соответствует заплаченной за нее сумме - 1 млн лари. "Прокуратура должна расследовать расход бюджетных средств", - указал он.

Кроме того, у оппозиции есть претензии к закупке скамеек, которые будут установлены на проспекте Чавчавадзе. "За одну скамейку Каладзе заплатит 12 тыс лари (почти $4,2 тыс)",- сообщил Хабеишвили. Тендерная документация специально составлена под итальянскую компанию, утверждает он. "В тендерной документации приведены фотографии с сайта итальянской компании, у которой эксклюзив на производство этих скамеек", - цитирует депутата сакребуло от ЕНД Спутник - Грузия.

Скамейки аналогичного дизайна грузинского производства стоят около 600 лари (почти $210), отметил он.

В знак протеста оппозиция отказалась прийти на сегодняшнее заседание сакребуло, где Каладзе отчитается о проделанной за год работе.