ВС России отдохнут 31 декабря

Вторник 31 декабря станет выходным для Вооруженных сил Российской Федерации, заявил сегодня глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По словам министра, рабочий день с 31 декабря переносится на завтра, то есть на субботу. "Довольно напряженное окончание года, и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год", - цитирует Шойгу РИА Новости.

Главе Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову поручено довести данное распоряжение до всех частей и подразделений. Национальный центр управления обороной должен проконтролировать его выполнение.