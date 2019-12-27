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ВС России отдохнут 31 декабря

ВС России отдохнут 31 декабря

Вторник 31 декабря станет выходным для Вооруженных сил Российской Федерации, заявил сегодня глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По словам министра, рабочий день с 31 декабря переносится на завтра, то есть на субботу. "Довольно напряженное окончание года, и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год", - цитирует Шойгу РИА Новости.

Главе Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову поручено довести данное распоряжение до всех частей и подразделений. Национальный центр управления обороной должен проконтролировать его выполнение.

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