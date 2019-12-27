Кадыров и Вайно провели "плодотворную" встречу
Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне встретился руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".
Кадыров охарактеризовал встречу как плодотворную, подчеркнув, что беседы с Вайно проходят систематически, на них всегда обсуждаются самые актуальные вопросы.
"Благодаря четкой организации взаимодействия между Администрацией и Чеченской Республикой, нам удается ускоренными темпами развивать экономику, решать социальные задачи, сохранять стабильную общественно-политическую обстановку", - пояснил глава Чечни.
Рамзан Кадыров выразил благодарность Антону Вайно за постоянную помощь и поддержку.
Вестник Кавказа
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