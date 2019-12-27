Азербайджанская община Нагорного Карабаха подвела итоги года

С момента формирования нового правления "Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана" прошел один год. Его итоги были подведены на прошедшем сегодня заседании правления.

Руководитель общины Турал Гянджалиев озвучил подробный отчет о проделанной за год работе и об осуществленных проектах.

"Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана держала в центре внимания международные отношения, информационно-аналитическую сферу, связи с общественностью и медиа структурами, деятельность в социальных сетях, мероприятия в стране и другие важные вопросы", - поведал он.

"Одной из основных целей проведения регулярных встреч с международными организациями стало доведение до их сведения позиции Общины по различным вопросам. С этой точки зрения встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, с послами зарубежных стран в Азербайджане, в том числе встречи в Бакинских представительствах Евросоюза, Совета Европы, ООН, Комитета международного красного креста имели большое значение", - подчеркнул Гянджалиев.

Он охарактеризовал как полезное участие в конференции о правах беженцев и вынужденных переселенце в ходе Совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященному человеческому измерению, в 2019 году в Варшаве, а также визиты делегаций общины в Лос-Анджелес, Анкару и Брюссель.

Затем члены Правления поделились мнениями о проделанной в течение года работе.