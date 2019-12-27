Весенняя сессия в Госдуме откроется "неделей отклонений"

2020 год депутаты Госдумы начнут с недели отклонений законопроектов, которые получили отрицательную характеристику профильных комитетов. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

На новогодние каникулы нижняя палат российского парламента ушла раньше всех остальных россиян. 18 декабря она завершила осеннюю сессию и вместе с ней весь год. Оставшиеся дни этого года парламентарии проводят в своих регионах, общаясь с избирателями.

Члены Госдумы вернутся к работе 13 января. Открыв весеннюю сессию, они всю неделю будут разгребать "багаж" отложенных законопроектов. "Госдума начинает год с законопроектов, которые идут на отклонение", - цитирует Емельянова радио Sputnik.

Эти законопроекты "не получили позитивного отклика от профильных комитетов", пояснил он. Те документы, "которые получили позитивный ответ, мы спешим и стараемся принять до Нового года", уточнил депутат. "С теми, которые все равно будут отклонены, мы не спешим и откладываем их", - указал он. 2020 год "начнется с освобождения от такого багажа", заключил Емельянов.