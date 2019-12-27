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Собянин назвал 2019 год самым удачным для Москвы за последние 10 лет

Собянин назвал 2019 год самым удачным для Москвы за последние 10 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уходящий год стал для города самым удачным за последние 5-10 лет.

"Много говорим о кризисе, о проблемах, но тем не менее большинство показателей экономики Москвы позитивны. Это же касается инвестиций", - цитирует его РИА Новости.

При этом градоначальник отметил, что какие бы сложности ни переживала Москва, инвестиции растут. "В этом году они выросли на 11%, вплотную приближаются к "астрономической сумме в 3 трлн рублей", - поведал он.

По словам Собянина, это инвестиции в недвижимость, оборудование, технику, программное обеспечение и так далее, то есть это не какие-то мифические вложения в чьи-то акции, а вложения реальные в реальную нашу жизнь – это очень важный фактор", - заключил мэр.

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