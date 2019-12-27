Собянин назвал 2019 год самым удачным для Москвы за последние 10 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уходящий год стал для города самым удачным за последние 5-10 лет.

"Много говорим о кризисе, о проблемах, но тем не менее большинство показателей экономики Москвы позитивны. Это же касается инвестиций", - цитирует его РИА Новости.

При этом градоначальник отметил, что какие бы сложности ни переживала Москва, инвестиции растут. "В этом году они выросли на 11%, вплотную приближаются к "астрономической сумме в 3 трлн рублей", - поведал он.

По словам Собянина, это инвестиции в недвижимость, оборудование, технику, программное обеспечение и так далее, то есть это не какие-то мифические вложения в чьи-то акции, а вложения реальные в реальную нашу жизнь – это очень важный фактор", - заключил мэр.