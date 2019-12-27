Как теплая погода сказалась на привычках и здоровье москвичей?

Теплый и бесснежный декабрь в Москве способствовал тому, что жители и гости российской столицы проводили больше времени на улицах города, чем в декабре прошлого года.

"ВымпелКом" и Tele2 проанализировали, где потребители больше всего пользовались интернет-трафиком.

В "ВымпелКоме" сравнивали его объем с 1 по 22 декабря этого года с аналогичным периодом 2018 года, рост составил 58% в парках, 90% - на центральных улицах Москвы.

"Люди больше проводят времени на улице и пользуются при этом мессенджерами и и соцсетями", - пояснили в компании.

В Tele2 анализировали период с 1 по 24 декабря. Согласно данным компании, по сравнению с прошлым годом использование дата-услуг на открытых площадках превысило объем трафика в досуговых и культурных центрах более чем в два раза.

В свою очередь, теплая погода, в среднем, негативно повлияла на посещения торговых центров, музеев и кинотеатров. По оценке Tele2, общий объем передачи данных в этих местах оказался в 2,5 раза ниже, чем на открытых площадках, пишет РБК.

Кроме того, благодаря теплой погоде москвичи меньше болели ОРВИ. Так, специалисты аптечной сети "Эвалар" отметили снижение потребления лекарственных препаратов вместо ожидаемого сезонного роста. В значительной степени они связывают это с необычно теплой погодой и отсутствием сезонного роста простудных заболеваний.