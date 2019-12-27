Физические нагрузки сокращают вероятность рака - ученые

У людей, поддерживающих рекомендованный уровень физической активности, понижается вероятность появления семи видов рака. Соответствующий вывод сделала международная группа медиков на основе анализа девяти исследований, в которых принимали участие более 750 тыс человек, результаты были опубликованы в Journal of Clinical Oncology.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дает рекомендации по физической активности на каждый день, для людей разного возраста время и продолжительность таких нагрузок, как быстрая ходьба, плавание, бег, аэробика и т. д., разнятся, пишет ТАСС.

Ученые из США, Швеции и Австралии проанализировали прежние исследования относительно того, как эти нагрузки связаны со злокачественными опухолями. Испытуемые сами сообщали о своей физической активности, их данные связывались с тем, как часто у них диагностировали 15 видов рака.

Выяснилось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, из-за которых расходуется в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически соотносятся с пониженным риском семи видов онкозаболеваний, включая рак прямой кишки, груди, эндометрия, почек, печени, миелому и неходжкиновские лимфомы. В зависимости от интенсивности нагрузки вероятность заболевания сокращалась в разных случаях с 8% до 27%.

Таким образом, признавая существенные ограничения обзора - в исследованиях участвовали по большей части представители европеоидной расы, отслеживались не все виды рака, - ученые полагают, что рекомендованные ВОЗ физические нагрузки важны для предотвращения онкозаболеваний.