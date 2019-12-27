Кадыров исполнит три просьбы с "Елки желаний" в Кремле (ВИДЕО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров выполнит три адресованные ему детские просьбы в рамках проекта "Елка желаний". Об этом он написал на своей странице "Вконтакте".

По словам политика, перед заседанием Госсовета в Кремле он нашел на "Елке желаний" три послания, направленных ему. "Один из авторов хотел встретиться со мной, второй имел желание совершить поездку в Москву, третий пожелал получить ноутбук. Естественно, все просьбы будут незамедлительно реализованы!" - заверил глава Чечни.

Кадыров также рассказал, что перед началом заседания пообщался с известными политиками и руководителями федеральных органов власти, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, мэра Москвы Сергея Собянина и "других коллег".