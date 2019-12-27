Коков сделает новогодние подарки маленьким жителям Кабардино-Балкарии

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков исполнит новогодние желания маленьких жителей республики. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

"По доброй традиции перед заседанием Госсовета снял с Елки желаний в Кремле открытки ребят из Кабардино-Балкарии. Совсем скоро желания юных жителей нашей республики сбудутся!", - написал он.

Ребята загадали получить в подарок компьютер, электромобиль и велосипед.