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Коков сделает новогодние подарки маленьким жителям Кабардино-Балкарии

Коков сделает новогодние подарки маленьким жителям Кабардино-Балкарии

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков исполнит новогодние желания маленьких жителей республики. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

"По доброй традиции перед заседанием Госсовета снял с Елки желаний в Кремле открытки ребят из Кабардино-Балкарии. Совсем скоро желания юных жителей нашей республики сбудутся!", - написал он.

Ребята загадали получить в подарок компьютер, электромобиль и велосипед.

 

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Вестник Кавказа

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