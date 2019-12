Санкциями против "Северного потока-2" США де-факто объявили войну Европе

Американские сенаторы внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), предполагающие введение санкций против всех, кто ведет дела с Россией. В материале U.S. “Sanctions Bill from Hell” is a Declaration of War on Europe as Well as Russia ccn.com рассказывает о том, почему "санкции из ада" могут иметь колоссальные последствия.

Самой большой проблемой, с которой президент США Дональд Трамп столкнется из-за конгресса США, может стать не импичмент. Импичмент - отвлекающий маневр на то время, пока члены его собственной партии мешают ему урегулировать отношения с Россией. В законе "О государственной обороне" содержится пункт, согласно которому на любую европейскую компанию, работающую над российскими энергетическими проектами, будут наложены огромные экономические санкции. Трамп не смог наложить на него вето по политическим причинам.

Российско-германские связи

Речь идет о российском трубопроводе "Северный поток-2", который необходим Германии, но Вашингтон выступает против этого проекта из-за своей политики в отношении Украины. "Северный поток-2" сдерживает США от получения доли европейского газового рынка. С помощью политических рычагов Америка хочет вынудить Европу плясать под свою дудку. В США уверены, что Германия не должна поддерживать "Северный поток-2", поскольку он подорвет энергетическую безопасность Европы. На самом деле санкции наводят на мысль, что этот трубопровод нужен как никогда. Ограничительные меры затронут субподрядчиков "Газпрома", которому принадлежит трубопровод. Первоначально санкциями пытались запугать швейцарскую компанию Allseas, которая отвечала за закладку последней секции "Северного потока-2". Германия крайне недовольна такими нарушениями международного этикета и права, считая их прямой угрозой экономическому благополучию стран, которых США называют союзниками по НАТО. Эксперты называют санкции последним шагом, ставшим проявлением полного отчаяния и демонстрирующим имперскую позицию Вашингтона, считающего, что европейские союзники - его вассалы. Из этого не выйдет ничего хорошего. Немецкая политическая среда меняется, канцлер Ангела Меркель уходит с политической арены. "Газпром" способен завершить строительство "Северного потока-2" и без помощи Европы. То же самое касается другого оказавшегося под санкциями энергетического проекта – "Турецкий поток", который теперь будет поставлять газ в Сербию и, вероятно, в Венгрию.

Трубопроводы будут построены

Но ничто не утолит жажду противостояния с Россией неоконсервативных американских сенаторов. Комитет по международным отношениям Сената принял еще более безумный законопроект - "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA). Соавтор законопроекта Линдси Грэм называет его "санкции из ада". DASKA - омерзительный закон, согласно которому будут наказаны все, кто покупает российский суверенный долг, связан с Москвой, с российскими энергетической и кибер отраслями. Этот законопроект может вынудить поддерживающих "Северный поток-2" Royal Dutch Shell, BASF, OMV, Engie и Uniper отозвать кредиты, предоставленные "Газпрому" и суммарно составляющие около $5,5 млрд.

Это также прямая угроза для Турции, еще одного союзника США по НАТО, который может перейти на сторону России и Китая. У этих санкций нет никаких преимуществ. Трубопроводы будут построены. У России есть деньги и опыт. Они экономически выгодны. Этот гневный припадок Теда Круза, Линдси Грэма и президента Трампа приведет к политическому отчуждению основных союзников в Европе и ускорит крах НАТО. К счастью, Трамп выступает против подобных мер, поэтому этот законопроект вряд ли воплотится в жизнь.

Жестокое обращение с клиентами никогда не было удачной бизнес-моделью. Запугивание Германии ударит по американским энергетическим и оборонным интересам, за которые отвечают сенаторы Круз и Грэм. Санкции станут посланием Европе о том, что США больше не являются ее надежным партнером. Ранее политические риски крупных проектов, таких как "Северный поток-2", были связаны исключительно с российскими компаниями. Теперь, когда они свободны от США, благодаря созданию Россией альтернативной валютной системы, эти риски несут европейские фирмы и страны.

Окончательный провал Меркель близок

Канцлер Германии Ангела Меркель попыталась уговорить Трампа и других позволить закончить строительство "Северного потока-2", но с треском провалилась. В итоге именно Россия закончит трубопровод, а не Меркель, которая в 2014 году она была вынуждены принять антироссийские санкции, чтобы сдержать своих политических соперников. Ее политическая сила подкреплялась промышленным сектором Германии, который пострадал от этих санкций. Теперь Меркель рискует остаться без поддержки. Рецессия Германии усугубилась, когда Меркель пошла на поводу американских санкций, прекратив торговлю с возрождающейся Россией. Меркель знает, как далеко зайдут США, чтобы не дать ФРГ переключиться на восточный вектор. Скорее всего, следующий канцлер Германии это и сделает.

Санкции - акт войны, а не альтернатива ей. Намерения, которые стоят за ними, так же серьезны, как и любое вторжение. DASKA может вынудить союзников Америки отвернуться от нее. Теперь даже консервативный генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит об улучшении отношений с Россией.