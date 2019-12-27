Вильфанд озвучил первый прогноз погоды на новогоднюю ночь в Москве

Гидрометцентр России опубликовал первый прогноз на новогоднюю ночь в Московском регионе.

"Погода до Нового года и сразу после Нового года на удивление непредсказуемая. Уверенность небольшая, ответить четко и ясно сложно", - цитирует и.о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда "Интерфакс".

По его словам, пока в ночь на среду ожидается облачность, временами снег, температура воздуха будет в диапазоне от -4 до +1, но прогноз еще будет уточняться.

Завтра в столице выпадет мокрый снег, днем будет около нуля. Послезавтра к Москве с запада подойдет область высокого давления, поэтому ночью похолодает до -3...-8 градусов, днем также ожидается легкий мороз - до -5.

В понедельник ночью по-прежнему будет морозно, до -9, но после обеда через Московский регион пройдет теплый атмосферный фронт, отчего температура будет расти. Сначала осадки прогнозируются в виде снега, затем они перейдут в мокрый снег, не исключен и дождь.

В ночь 31 декабря потепление продолжится, осадки снова будут в виде мокрого снега и дождя, днем температуры опять окажутся преимущественно положительными: -1...+4. Выпавший накануне снег, по всей видимости, растает в Москве и в большинстве районов области.

Далее метеорологи обещают небольшое похолодание, которое может начаться в полночь либо позже, ближе к утру 1 января. Большая вероятность осадков, но будет это снег, мокрый снег или дождь, пока непонятно. Прогноз на новогоднюю ночь синоптики уточнят в понедельник.