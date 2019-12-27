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Володин рассказал о самых важных законах 2019 года

Володин рассказал о самых важных законах 2019 года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные законы, принятые депутатами в нынешнем году.

"В приоритете законы, которые помогают людям", - приводит его слова сайт нижней палаты российского парламента.

Законодателями комплексно решались "вопросы защиты прав граждан, в том числе их права на собственное жилье", напомнил Володин. Оказывалась "помощь людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков", создавались механизмы, исключающие "появление обманутых дольщиков в будущем", уточнил он.

Кроме того, долгое время "не решались проблемы оказания паллиативной помощи и доступа родственников в реанимацию", указал спикер парламента. Теперь такие законы приняты, отметил он.

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Вестник Кавказа

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