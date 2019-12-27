Правительство назвало единственное достижение космической отрасли России за год

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью "Россия 24" рассказал, какого единственного достижения удалось добиться в уходящем году ракетно-космической отрасли России.

Зампредседателя правительства отметил, что в 2019 году прозвучало множество критических высказываний в отношении руководства и ракетно-космической отрасли в целом. Он признал, что отрасль сейчас находится "в непростой ситуации".

"Скажем, среди успехов отрасли можно назвать только одно: в этом году не было ни одной аварийной ситуации", - заявил Юрий Борисов.