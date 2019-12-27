Крупнейший путепровод Ставрополья открыт в Невинномысске

Торжественный пуск нового путепровода состоялся сегодня в Невинномысске. Путепровод связал две части города, разъединенные железнодорожными путями.

Путепровод позволит разгрузить транспортные потоки и увеличить пропускную способность автодорожной сети.

Жителей города поздравил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "Этот путепровод - долгожданный для всех жителей Невинномысска. Спасибо строителям, которые построили этот объект качественно и в рекордные сроки. Пусть он надёжно и долго служит людям", - сказал он, пожелав всем жителям края "ровных дорог и всего самого наилучшего".

Путепровод – крупнейший объект дорожного строительства на Ставрополье: его протяженность с учетом автодорожных подходов превышает 1,1 км, а общая протяженность всей автомобильной развязки – более 3 км, отмечает "КП Ставрополь".

Объект пересекает пять железнодорожных путей.