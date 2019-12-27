Опубликованы последние переговоры с разбившимся самолетом в Алматы

СМИ опубликовали запись переговоров диспетчера с экипажем разбившегося сегодня утром под Алматы самолета Bek Air.

Как сообщает РЕН ТВ, Fokker-100 готовился ко взлету, ему разрешили вырулить на ВПП и затем взлететь.

"БекЭйр 2100, ветер 040 градусов, 05 правая взлет разрешаю", - сказал диспетчер.

"05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!" - отозвался пилот, в ответ диспетчер пожелал ему "доброго пути".

Сразу после этого полосу должен был занять еще один лайнер до Нур-Султана, авиакомпании Air Astana. Предварительно диспетчер должен был связаться с Fokker-100, но все его попытки оказались неудачными: воздушное судно молчало. Поэтому он предупредил второй самолет: "Astana-671, мы не знаем, где находится Fokker-100".

Затем на записи слышен сигнал тревоги. После этого диспетчер сообщил экипажу Air Astana о том, что объявлена тревога и полосу займет спецтехника.

Напомним, жертвами крушения стали 12 человек, десятки ранены.