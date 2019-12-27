Сына Гамсахурдия отвезут на лечение за границу

Сын первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия поправляется, семья планирует отвезти его за границу на реабилитацию. Об этом ссылкой на супругу Гамахурдия Анну Джабаури сообщает телеканал "Рустави 2".

По ее словам, состояние здоровья Цотне Гамсахурдия стабильное. "На компьютерной томографии есть небольшая положительная динамика", - отметила Джабаури, добавив, что дополнительное хирургическое вмешательство не планируется.

Вместе с тем "мы не уверены, что осложнений не будет", рассказала она. "В ближайшие дни будет решено, куда мы его переводим и как", - цитирует супругу Гамсахурдия Спутник - Грузия.

"Документы уже пересланы", - заключила Джабаури.

Напомним, Цотне Гамсахурдия подвергся нападению в центре Тбилиси вечером 19 декабря. Он получил несколько ножевых ранений и удары тупым предметом и был доставлен в больницу. В ту же ночь ему сделали две сложные операции, после которых он по-прежнему находился в критическом состоянии. Врачи поговаривали о третьей операции.

Задержаны пятеро подозреваемых в нападении. Им предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства и недонесении о преступлении.